El adiós de Alfredo Olivas: confirma pausa en su carrera musical a partir de diciembre

Morelia, MIchoacán (MiMorelia.com).- El cantante Alfredo Olivas, una de las figuras más influyentes y convocantes de la música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa indefinida en su carrera artística, justo cuando atraviesa uno de los momentos más exitosos de su trayectoria.

El anuncio se dio a conocer este fin de semana mediante un video publicado en redes sociales, donde el intérprete sinaloense compartió que necesita tiempo para "replantearse muchas cosas dentro de la industria musical", luego de un año de intensa actividad, múltiples estrenos y una gira nacional e internacional que consolidó su posición en el género.

Como parte de su despedida temporal, Olivas ofrecerá dos conciertos los días 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Toros México, como cierre de su aclamada gira “Vivo”. La alta demanda por verlo en vivo provocó que las entradas del primer concierto se agotaran en cuestión de horas, lo que llevó a abrir una segunda fecha.