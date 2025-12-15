El adiós de Alfredo Olivas: confirma pausa en su carrera musical a partir de diciembre

Morelia, MIchoacán (MiMorelia.com).- El cantante Alfredo Olivas, una de las figuras más influyentes y convocantes de la música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa indefinida en su carrera artística, justo cuando atraviesa uno de los momentos más exitosos de su trayectoria.
El anuncio se dio a conocer este fin de semana mediante un video publicado en redes sociales, donde el intérprete sinaloense compartió que necesita tiempo para "replantearse muchas cosas dentro de la industria musical", luego de un año de intensa actividad, múltiples estrenos y una gira nacional e internacional que consolidó su posición en el género.
Como parte de su despedida temporal, Olivas ofrecerá dos conciertos los días 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Toros México, como cierre de su aclamada gira “Vivo”. La alta demanda por verlo en vivo provocó que las entradas del primer concierto se agotaran en cuestión de horas, lo que llevó a abrir una segunda fecha.
Estos shows no solo serán una celebración de su carrera, sino también un momento de alta carga emocional para sus fans, quienes ven en estas fechas la última oportunidad para verlo en vivo antes del retiro.
Durante 2025, Alfredo Olivas no solo llenó escenarios por todo el país, sino que también lanzó sencillos como “Voy Queriéndote” (marzo) y “Puede” (febrero), los cuales fueron bien recibidos por el público y sumaron millones de reproducciones en plataformas digitales.
En redes sociales se especuló que esta pausa podría estar relacionada con presuntas amenazas o incidentes ocurridos en meses recientes. Sin embargo, tanto Olivas como su equipo han desmentido que su retiro esté vinculado con temas de seguridad, reiterando que se trata de una decisión personal y profesional.
La promotora Music Vibe, encargada del cierre de la gira Vivo, aseguró que todo está preparado para que estas fechas en la capital sean una despedida memorable, “a la altura del año que ha construido Olivas”.
Aunque no se ha definido una fecha para su regreso, el anuncio ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, entre el cariño de los fans y la nostalgia por lo que muchos consideran el cierre de una era.
“Nos vemos en la Plaza, con el corazón en la mano”, escribió Olivas en sus redes, dejando abierta la puerta a un futuro regreso que, por ahora, queda en pausa.
