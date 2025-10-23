¿Fue amenaza? Alfredo Olivas interrumpe show en Pachuca y abandona escenario [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento de tensión marcó la reciente presentación de Alfredo Olivas en el Palenque de la Feria de San Francisco, en Pachuca, Hidalgo, luego de que el cantante interrumpiera abruptamente su show tras recibir un misterioso objeto por parte de un asistente.
Durante el pasado fin de semana, en medio de un lleno total y un ambiente festivo, el intérprete de “Volverá” detuvo su actuación, se apagaron las luces del escenario y la música cesó. Esta secuencia de eventos provocó confusión y preocupación entre el público presente, así como en redes sociales, donde surgieron rumores de una posible amenaza.
Según testigos, un hombre se acercó al escenario y entregó un objeto a Olivas. El artista conversó brevemente con su equipo y luego hizo una señal indicando que se ausentaría por unos minutos. El gesto fue interpretado con temor por algunos asistentes, quienes compartieron mensajes como: “Ojalá no haya sido una amenaza”.
No obstante, versiones publicadas hace unas horas desmintieron cualquier situación de riesgo. De acuerdo con la información, el hombre era integrante de la banda de Juan Pedro Cruz y cumplía la promesa de su padre de entregar a Olivas una prenda original que perteneció a Juan Gabriel, el legendario “Divo de Juárez”.
La prenda, identificada por algunos como una chamarra, habría emocionado profundamente al cantante, quien decidió retirarse momentáneamente a camerinos para resguardar el regalo.
Adicionalmente, el propio Olivas explicó durante el espectáculo que también enfrentaron fallas técnicas en el sistema de audio, una situación común en palenques, lo que acentuó la confusión.
Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial en las redes del intérprete de “El vals del olvido”. Sin embargo, todo apunta a que se trató de un emotivo homenaje y un malentendido generado por la combinación de factores técnicos y la inesperada entrega del objeto.
