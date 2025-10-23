¿Fue amenaza? Alfredo Olivas interrumpe show en Pachuca y abandona escenario [Video]

Según testigos, un hombre se acercó al escenario y entregó un objeto a Olivas. El artista conversó brevemente con su equipo y luego hizo una señal indicando que se ausentaría por unos minutos. El gesto fue interpretado con temor por algunos asistentes, quienes compartieron mensajes como: “Ojalá no haya sido una amenaza”.

No obstante, versiones publicadas hace unas horas desmintieron cualquier situación de riesgo. De acuerdo con la información, el hombre era integrante de la banda de Juan Pedro Cruz y cumplía la promesa de su padre de entregar a Olivas una prenda original que perteneció a Juan Gabriel, el legendario “Divo de Juárez”.

La prenda, identificada por algunos como una chamarra, habría emocionado profundamente al cantante, quien decidió retirarse momentáneamente a camerinos para resguardar el regalo.

Adicionalmente, el propio Olivas explicó durante el espectáculo que también enfrentaron fallas técnicas en el sistema de audio, una situación común en palenques, lo que acentuó la confusión.