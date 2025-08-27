Ed Gein: El monstruo real detrás del terror en Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ryan Murphy regresa al género del true crime con Monstruo: La historia de Ed Gein, una serie original de Netflix que explora la vida del infame asesino serial estadounidense que inspiró íconos del cine de terror como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Aunque aún no se ha liberado un tráiler oficial, la plataforma presentó una serie de pósters promocionales donde se observa al actor Charlie Hunnam transformado en Gein, con una aterradora máscara de piel humana y una sierra en alto. El estreno está programado para el próximo 3 de octubre, sumándose a la saga de antologías criminales dirigidas por Murphy.

La serie forma parte del universo que inició con Dahmer, centrada en Jeffrey Dahmer, y continuó con la historia de los hermanos Menéndez. En esta nueva entrega, el creador de American Horror Story se adentra en la perturbadora mente de Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield.

Con un elenco de alto nivel, Monstruo cuenta con Charlie Hunnam como protagonista, acompañado de Suzanna Son, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Tom Hollander, Olivia Williams, entre otros.