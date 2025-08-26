El terror regresa: Silent Hill vuelve al cine en enero de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror de Silent Hill está de vuelta en la pantalla grande. Este miércoles se reveló el primer tráiler de Return to Silent Hill, la nueva adaptación cinematográfica inspirada en el legendario videojuego Silent Hill 2, que llegará a los cines el 23 de enero de 2026.

La película será dirigida por Christophe Gans, quien estuvo a cargo de la primera cinta de Silent Hill estrenada en 2006. En entrevista con Variety, el cineasta aseguró que se trata de una adaptación realizada “con un profundo respeto” hacia la obra de Konami, con la intención de capturar el mismo temor que caracteriza al videojuego.

“Return to Silent Hill es una adaptación creada con un profundo respeto por una auténtica obra maestra del videojuego, el icónico Silent Hill 2 de Konami. Espero que los fans disfruten y se sientan plenos con la experiencia que ofrece esta nueva película”, declaró Gans.

La trama sigue a James Sunderland, interpretado por Jeremy Irvine, quien regresa al inquietante pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su esposa Laura, recientemente fallecida. En su búsqueda, el protagonista se encontrará con figuras perturbadoras y criaturas grotescas, entre ellas el icónico Pyramid Head.