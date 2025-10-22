Drake vs. Kendrick: La Serie Mundial del béisbol y rap

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Serie Mundial de 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers es mucho más que una batalla por el Trofeo del Comisionado.

Es un choque de identidades culturales, pero, sobre todo, es el escenario inesperado para un posible Round II de una de las rivalidades más virales del rap: el 'beef' entre el canadiense Drake y el estadounidense Kendrick Lamar.

Tras 32 años de espera, los Blue Jays vuelven a la Serie Mundial en un épico séptimo juego que desató la euforia de Drake, el autoproclamado 'Dios del 6ix' (apodo de Toronto), en un video celebró el último out con un grito de guerra: “¡GRAN ESPECTÁCULO, YA LLEGÓ EL 6’ERRRRRRR!”.