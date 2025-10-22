Drake vs. Kendrick: La Serie Mundial del béisbol y rap

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Serie Mundial de 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers es mucho más que una batalla por el Trofeo del Comisionado.
Es un choque de identidades culturales, pero, sobre todo, es el escenario inesperado para un posible Round II de una de las rivalidades más virales del rap: el 'beef' entre el canadiense Drake y el estadounidense Kendrick Lamar.
Tras 32 años de espera, los Blue Jays vuelven a la Serie Mundial en un épico séptimo juego que desató la euforia de Drake, el autoproclamado 'Dios del 6ix' (apodo de Toronto), en un video celebró el último out con un grito de guerra: “¡GRAN ESPECTÁCULO, YA LLEGÓ EL 6’ERRRRRRR!”.
Lo que comenzó como una rivalidad musical en 2011, ahora se traslada al terreno deportivo, donde el orgullo de Toronto y Los Ángeles se mide en cada pitcheo, cada jonrón y cada verso.
Cada juego, desde el viernes 24 de octubre hasta un posible séptimo encuentro el 1 de noviembre, será una oportunidad para que Drake y Kendrick, desde sus respectivas trincheras, eleven el orgullo de sus ciudades.
Los Dodgers llegan como campeones defensores, con una nómina estelar de $700 millones, encabezada por Shohei Ohtani.
Juego 1: Dodgers vs. Blue Jays | 24 de octubre | 18:00
Juego 2: Dodgers vs. Blue Jays | 25 de octubre | 18:00
Juego 3: Blue Jays vs. Dodgers | 27 de octubre | 18:00
Juego 4: Blue Jays vs. Dodgers | 28 de octubre | 18:00
Juego 5: Blue Jays vs. Dodgers | 29 de octubre | 18:00
Juego 6: Dodgers vs. Blue Jays | 31 de octubre | 18:00
Juego 7: Dodgers vs. Blue Jays | 1 de noviembre | 18:00
Televisión abierta: Imagen TV
Televisión de paga: ESPN
Streaming: Fox One, Caliente TV, Disney + y MLB.TV
