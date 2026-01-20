Critican a negocio de gaspachos en Morelia por "tracalearse" a Alex Serrano; "le dieron menos"

El negocio, que vende gaspachos tradicionales de jícama, piña, mango y chile negro, fue señalado por muchos usuarios de redes por cobrar una cantidad excesiva por cada pieza. Según las críticas, el precio original de cada gaspacho es de 60 pesos, lo que genera una disparidad con el cobro que se muestra en el video, donde el cliente paga mil pesos por diez gaspachos, lo que eleva el costo a 100 pesos por pieza.

Aunque el negocio ofreció seis gaspachos adicionales como obsequio a Alex y a sus seguidores, algunos usuarios señalaron que, en realidad, estos seis gaspachos "regalados" fueron pagados con el mismo dinero. Es decir, tras la compra de los diez gaspachos, el negocio no solo cobró de más, sino que también entregó los seis adicionales con el mismo pago inicial, e incluso sobró cambio.

Esto hizo que los usuarios cuestionaran la honestidad del negocio al presentarlo como un "regalo".

El incidente ha generado una conversación en torno a las prácticas comerciales en mercados tradicionales y la percepción de algunos consumidores sobre los precios y la transparencia de los negocios locales.

Varios usuarios en redes sociales acusaron al vendedor de aprovechar la presencia del tiktoker para inflar el precio de los productos, aprovechándose de la popularidad del influencer para hacer una venta más lucrativa.

El video, que muestra la interacción de Alex con los vendedores y su agradecimiento por los gaspachos "regalados", continúa siendo comentado por los usuarios, quienes no solo cuestionaron el precio, sino también la forma en que se manejó la promoción.