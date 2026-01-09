Critican a negocio de fresas en Morelia por aprovecharse de Alex Serrano

El detalle que generó molestia en cientos de comentarios es que los propios vendedores le aseguraron que “le regalarán 3 vasos”; sin embargo, al hacer la operación, el monto pagado corresponde al costo total de 15 productos, sin ningún descuento o regalo evidente.

En redes sociales, usuarios hicieron notar que 12 vasos a 70 pesos equivalen a 840 pesos, por lo que si realmente se le hubieran regalado 3, el pago debería haberse quedado en esa cantidad. En cambio, Alex terminó pagando más de lo correspondiente, e incluso entregó otros mil 500 pesos de propina “por seguirlo en TikTok”.

Los señalamientos no se hicieron esperar:

“Siempre le ven la cara al pobre Alex”, escribió una usuaria.

“Qué coraje que sean tan deshonestos”, comentó otra internauta molesta.

“14 vasos por 70 son 980 pesos, lo estafaron”, detalló otro seguidor haciendo cuentas.

Además, varias personas identificaron el local como parte del mercado Independencia, ubicado en el centro de Morelia, y advirtieron que evitarán consumir en ese lugar tras lo sucedido.

Aunque algunos intentaron justificar el cobro señalando confusión entre los mismos vendedores sobre la cantidad de vasos, la mayoría de los comentarios coincidió en que fue una mala práctica aprovecharse de la buena voluntad del influencer, quien es conocido por apoyar negocios locales en sus redes.