El influencer Alex Serrano visita Morelia en busca de las mejores carnitas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer Alex Serrano, conocido por su popular contenido gastronómico en redes sociales, se encuentra de visita en Morelia, donde ha recorrido varios puntos turísticos y locales de comida típica.
Con más de nueve millones de seguidores en TikTok y casi dos millones en Instagram, Serrano ha ganado fama internacional por sus dinámicas donde prueba grandes cantidades de comida y luego regala parte de ella a personas que encuentra en su camino.
Durante su estancia en la capital michoacana, el creador de contenido preguntó en sus historias de Instagram a sus seguidores por las mejores carnitas de Morelia. Aunque aún no ha publicado los videos completos, sus publicaciones ya han generado expectativa entre sus seguidores locales.
Entre sus dinámicas más conocidas, Alex suele comprar todos los productos de un negocio para después sorprender a los comensales o repartir la comida en la zona. Su estilo desenfadado y solidario lo ha convertido en uno de los influencers de comida más seguidos en América Latina.
BCT