El influencer Alex Serrano visita Morelia en busca de las mejores carnitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer Alex Serrano, conocido por su popular contenido gastronómico en redes sociales, se encuentra de visita en Morelia, donde ha recorrido varios puntos turísticos y locales de comida típica.

Con más de nueve millones de seguidores en TikTok y casi dos millones en Instagram, Serrano ha ganado fama internacional por sus dinámicas donde prueba grandes cantidades de comida y luego regala parte de ella a personas que encuentra en su camino.

Durante su estancia en la capital michoacana, el creador de contenido preguntó en sus historias de Instagram a sus seguidores por las mejores carnitas de Morelia. Aunque aún no ha publicado los videos completos, sus publicaciones ya han generado expectativa entre sus seguidores locales.