¡Con tapa de katana! Así son los vasos de Demon Slayer en cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para el estreno de “Demon Slayer: El Castillo Infinito” no solo tiene emocionados a los fanáticos del anime por la película, sino también por la llegada de vasos coleccionables que se han convertido en piezas muy buscadas en redes sociales.

En México, Cinépolis confirmó que el próximo 7 de septiembre, durante el estreno especial en Plaza Toreo (CDMX), se podrán adquirir los vasos edición limitada con tapa en forma de katana, inspirados en personajes principales como Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Shinobu Kocho y Giyu Tomioka.