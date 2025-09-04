¡Con tapa de katana! Así son los vasos de Demon Slayer en cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para el estreno de “Demon Slayer: El Castillo Infinito” no solo tiene emocionados a los fanáticos del anime por la película, sino también por la llegada de vasos coleccionables que se han convertido en piezas muy buscadas en redes sociales.
En México, Cinépolis confirmó que el próximo 7 de septiembre, durante el estreno especial en Plaza Toreo (CDMX), se podrán adquirir los vasos edición limitada con tapa en forma de katana, inspirados en personajes principales como Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Shinobu Kocho y Giyu Tomioka.
Cada vaso tendrá un costo de $250 pesos, con venta limitada a una pieza por persona y únicamente para asistentes con boleto a las funciones del evento.
Para el estreno oficial de la película, el 11 de septiembre, Cinépolis distribuirá también vasos en formato más pequeño con diseños de distintos personajes, aunque en este caso con tapas convencionales.
Por su parte, Cinemex anunció en TikTok que pondrá a la venta su propia línea de vasos coleccionables. La colección incluye cinco modelos distintos: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y una edición especial de Shinobu junto a Tomioka.
Aunque aún no se ha revelado el precio oficial, se espera que los vasos estén disponibles como parte de combos de palomitas o refresco, como ha ocurrido con otros coleccionables.
Hasta ahora, solo se ha confirmado el precio de los vasos con tapa de katana en Cinépolis ($250 pesos). Los modelos sencillos de ambas cadenas todavía no tienen costo oficial, pero se estima que podrían oscilar entre $99 y $150 pesos, dependiendo de la dinámica de venta.
Dado el interés que han despertado, las piezas podrían agotarse en las primeras horas de disponibilidad. Para no quedarte sin los tuyos, considera lo siguiente:
Llega temprano al cine el día del estreno o al evento especial en Plaza Toreo.
Pregunta en taquilla si la compra está limitada a un vaso por persona.
Conserva tu boleto en caso de dinámicas de preventa.
Evita la reventa, donde los precios suelen inflarse hasta cuatro veces más de su valor original.
