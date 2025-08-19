Entretenimiento

Comparten video inédito de Valentín Elizalde horas antes de su muerte en Tamaulipas

Casi dos décadas después, el caso sigue sin resolverse por completo
El cantante fue asesinado en Reynosa en noviembre de 2006 tras un éxito rotundo en palenque
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos décadas después de su asesinato, un video inédito de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”, se viralizó en redes sociales y despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores.

Las imágenes, difundidas a través de TikTok, muestran al intérprete de Vete ya preparándose detrás del escenario minutos antes de subir al palenque de la Expo-Feria Tamaulipas en Reynosa, la noche del 24 de noviembre de 2006. Con apenas 27 años, Valentín ajusta su texana, posa para fotografías y entona las primeras estrofas de Vencedor, mientras el público corea su nombre y aplaude con entusiasmo.

@randonauticarodeva2 El último concierto que dió Valentín Elizalde "el gallo de oro" antes de lo sucedido !!! #valentinelizalde🐓 #elgallodeoro🐓 #concierto #parati ♬ sonido original - 🔥💀🔥RANDONAUTICA🔥💀🔥

Ese concierto sería el último de su vida. En la madrugada del 25 de noviembre, tras un rotundo éxito en el palenque, el cantante se retiraba junto a su equipo cuando un comando armado interceptó su camioneta. El ataque acabó con la vida de Elizalde, de su representante Reynaldo Ballesteros y de su chofer Mario Mendoza Grajeda. El único sobreviviente fue su primo, Fausto “Tano” Elizalde.

El crimen marcó un antes y un después en la música regional mexicana y, aunque se han realizado múltiples investigaciones, el caso permanece inconcluso. Hoy, a casi veinte años del suceso, la difusión de este material audiovisual ofrece a los fans un atisbo íntimo de los últimos instantes de su ídolo, reavivando tanto la tristeza de la pérdida como el orgullo por su legado musical.

