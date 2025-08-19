Comparten video inédito de Valentín Elizalde horas antes de su muerte en Tamaulipas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos décadas después de su asesinato, un video inédito de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”, se viralizó en redes sociales y despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores.
Las imágenes, difundidas a través de TikTok, muestran al intérprete de Vete ya preparándose detrás del escenario minutos antes de subir al palenque de la Expo-Feria Tamaulipas en Reynosa, la noche del 24 de noviembre de 2006. Con apenas 27 años, Valentín ajusta su texana, posa para fotografías y entona las primeras estrofas de Vencedor, mientras el público corea su nombre y aplaude con entusiasmo.
Ese concierto sería el último de su vida. En la madrugada del 25 de noviembre, tras un rotundo éxito en el palenque, el cantante se retiraba junto a su equipo cuando un comando armado interceptó su camioneta. El ataque acabó con la vida de Elizalde, de su representante Reynaldo Ballesteros y de su chofer Mario Mendoza Grajeda. El único sobreviviente fue su primo, Fausto “Tano” Elizalde.
El crimen marcó un antes y un después en la música regional mexicana y, aunque se han realizado múltiples investigaciones, el caso permanece inconcluso. Hoy, a casi veinte años del suceso, la difusión de este material audiovisual ofrece a los fans un atisbo íntimo de los últimos instantes de su ídolo, reavivando tanto la tristeza de la pérdida como el orgullo por su legado musical.
RPO