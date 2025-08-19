Comparten video inédito de Valentín Elizalde horas antes de su muerte en Tamaulipas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos décadas después de su asesinato, un video inédito de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”, se viralizó en redes sociales y despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores.

Las imágenes, difundidas a través de TikTok, muestran al intérprete de Vete ya preparándose detrás del escenario minutos antes de subir al palenque de la Expo-Feria Tamaulipas en Reynosa, la noche del 24 de noviembre de 2006. Con apenas 27 años, Valentín ajusta su texana, posa para fotografías y entona las primeras estrofas de Vencedor, mientras el público corea su nombre y aplaude con entusiasmo.