Critican a influencer fit por anunciar muerte de su abuela con foto

Tras su publicación, usuarios en distintas plataformas comenzaron a cuestionar la imagen y la decisión del influencer de compartir un momento íntimo en medio del duelo.

Algunos comentarios señalaron que la mujer en la fotografía ya se encontraba sin vida al momento de tomarse la imagen, aunque esto no ha sido confirmado.

Las críticas se centraron en lo que algunos usuarios consideraron una falta de respeto hacia la memoria de la persona fallecida.

Los comentarios en su perfil incluyeron frases como: "Qué falta de respeto, hay gente desubicada", "Solo falta que también la subas cuando esté en la caja hjdtpm", "Poco respeto, subirla para tener reconocimiento externo. La pena y el duelo se pasa en privado. Valiente mierda de juventud nos está quedando", y "Estoy muy triste, me tomaré un selfie 🤡".

Usuarios dividieron opiniones entre quienes consideraron el acto como una forma de homenaje, y quienes lo vieron como una búsqueda de validación pública.