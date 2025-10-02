Cine, series y libros que recuerdan la tragedia del 68

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de cinco décadas de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el cine, la literatura y el documental siguen siendo las voces que resguardan la memoria colectiva de una de las páginas más dolorosas en la historia de México.

El séptimo arte ha dejado huellas imborrables. La cinta “Rojo amanecer” (1989), dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Héctor Bonilla y María Rojo, se convirtió en la primera gran producción mexicana que se atrevió a mostrar, desde un departamento en Tlatelolco, la violencia ejercida contra los estudiantes. La película recibió el Ariel a Mejor Película, consolidándose como un referente obligado para comprender la tragedia.