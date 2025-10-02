2 de octubre no se olvida; voces que siguen marchando

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 57 años de la masacre de Tlatelolco, miles de voces siguen marchando cada 2 de octubre para exigir justicia, memoria y verdad. Lo que ocurrió aquel día en 1968 no sólo marcó a una generación, sino que dejó una cicatriz abierta en la historia democrática de México.

Cada año, la marcha parte desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo Capitalino. Estudiantes, activistas y ciudadanos saldrán a las calles con pancartas, veladoras y consignas. Para muchos, incluso quienes no vivieron el hecho, la memoria sigue siendo una forma de resistencia.