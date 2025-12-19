Catriel y Paco Amoroso posponen álbum “Top of the Hills” y su gira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vértigo del éxito también cobra factura. Catriel y Paco Amoroso anunciaron la postergación indefinida del lanzamiento de su nuevo álbum Top of the Hills, así como de la gira que lo acompañaría, a pesar de que el proyecto estaba programado para ver la luz este 19 de diciembre y ya contaba con sencillos publicados y lista de canciones revelada.

La información fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el dúo argentino compartió un mensaje directo y poco común en la industria musical actual, marcada por la inmediatez y la exposición constante.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, inicia el comunicado, en el que reconocen que el ritmo acelerado de trabajo y la presión mediática los llevó a tomar “decisiones erróneas y apresuradas”.