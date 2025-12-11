Entretenimiento

CA7RIEL y Paco Amoroso regresan con “TOP OF THE HILLS”

El dúo argentino lanza su segundo álbum de estudio este 19 de diciembre
“TOP OF THE HILLS” indaga en la insatisfacción detrás del éxito
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de arrasar en los Latin Grammy 2025 con cinco estatuillas, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso anuncia su nuevo álbum “TOP OF THE HILLS” que verá la luz este 19 de diciembre.

La noticia fue difundida a través de sus redes sociales, donde además compartieron un adelanto visual que ilustra con crudeza el vértigo emocional que sigue al éxito.

Con un ritmo frenético, el videoclip de “GIMME MORE”, primer sencillo del álbum, arranca justo después de la ceremonia de premiación. En él, los artistas se lanzan a una espiral de excesos: casinos, fiestas, helicópteros y encuentros con figuras enigmáticas como el ilusionista David Blaine. Una narrativa que, más que glorificar, parece interrogar: ¿qué sucede cuando el deseo no encuentra techo?

El disco, que incluye doce temas, parece enfocar su lente no sólo en el lujo sino en el vacío emocional que puede acompañarlo. “Describen a personajes que lo tienen todo, pero que viven en un vacío que no se llena”, explican los artistas. Una visión que no romantiza la fama, sino que la cuestiona.

TRACKLIST COMPLETO DE “TOP OF THE HILLS”:

  1. GIMME MORE

  2. BUSINESS CLASS

  3. AL GARETE

  4. SPEEEeeeeeeeeDING

  5. UN SUEÑO A LA VEZ

  6. MANOS ARRIBA

  7. 13/11/25

  8. BROTHERS

  9. BETO’S HORNS

  10. VERSACE TAGS

  11. RENTABILITY

  12. LOS MENTES MAXIMAS

Con este material, CA7RIEL & Paco Amoroso no solo buscan hacer bailar: quieren hacer pensar. Y aunque aún no se ha anunciado una gira oficial, la expectativa ya crece a nivel internacional.

