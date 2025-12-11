CA7RIEL y Paco Amoroso regresan con “TOP OF THE HILLS”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de arrasar en los Latin Grammy 2025 con cinco estatuillas, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso anuncia su nuevo álbum “TOP OF THE HILLS” que verá la luz este 19 de diciembre.

La noticia fue difundida a través de sus redes sociales, donde además compartieron un adelanto visual que ilustra con crudeza el vértigo emocional que sigue al éxito.

Con un ritmo frenético, el videoclip de “GIMME MORE”, primer sencillo del álbum, arranca justo después de la ceremonia de premiación. En él, los artistas se lanzan a una espiral de excesos: casinos, fiestas, helicópteros y encuentros con figuras enigmáticas como el ilusionista David Blaine. Una narrativa que, más que glorificar, parece interrogar: ¿qué sucede cuando el deseo no encuentra techo?

El disco, que incluye doce temas, parece enfocar su lente no sólo en el lujo sino en el vacío emocional que puede acompañarlo. “Describen a personajes que lo tienen todo, pero que viven en un vacío que no se llena”, explican los artistas. Una visión que no romantiza la fama, sino que la cuestiona.