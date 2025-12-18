ByteDance acuerda vender TikTok en EE. UU. a inversores estadounidenses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ByteDance, la empresa matriz de TikTok, llegó a un acuerdo para vender sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores estadounidenses, incluyendo Oracle, el fondo privado Silver Lake y el fondo estatal emiratí MGX. Esta decisión busca garantizar que TikTok siga operando legalmente en EE. UU., tras las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre la seguridad de los datos de los usuarios.

El nuevo consorcio controlará el 45% de las operaciones de TikTok en EE. UU., mientras que ByteDance mantendrá alrededor del 18%. El acuerdo debe cerrarse antes del 22 de enero, justo antes de que venza el plazo dado por el Departamento de Justicia para suspender las operaciones de la app si no se ha creado una nueva entidad independiente.