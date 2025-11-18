¡Otra vez el Louvre! ‘Tiktokers’ cuelgan su retrato sin ser detectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La seguridad del Museo del Louvre ha sido nuevamente cuestionada después de que dos influencers lograran eludir la seguridad y colgar un retrato propio en la misma sala que alberga la famosa Mona Lisa.

Los jóvenes, identificados como Neal y Senne, ingresaron al museo el pasado viernes llevando la imagen enrollada en una bolsa de la compra, junto con un marco fabricado con piezas de Lego, que no generó sospechas durante la inspección de seguridad.

El plan de los tiktokers constaba de tres fases: superar la zona de seguridad, ensamblar el retrato y proceder a colgarlo en la pared. Tras dirigirse a la Sala de los Estados, donde se exhibe la obra de Leonardo da Vinci, se encontraron con el desafío de la hora de cierre. Ya que la misión se inició una hora antes de que el museo obligara a los visitantes a desalojar la última media hora, la pareja optó por colgar su lienzo en una esquina de la sala, cerca del icónico cuadro.