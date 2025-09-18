BTS y BLACKPINK suenan para el medio tiempo del Super Bowl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre del K-Pop podría llegar a la cancha más vista del planeta. Todo apunta a que BLACKPINK o BTS, los titanes del pop surcoreano, estarían en la mira para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos televisivos más importantes a nivel global.

Aunque la NFL no ha confirmado oficialmente quién encabezará el show, medios internacionales y diversas cuentas especializadas en K-Pop han avivado el rumor que pondría a la cultura surcoreana en el centro del espectáculo estadounidense.

Con coreografías espectaculares, producciones de alto nivel y una base de seguidores que rebasa los 100 millones entre ambos grupos, BTS y BLACKPINK han dejado de ser fenómenos locales para convertirse en embajadores culturales de Corea del Sur.

BTS, la boyband surcoreana más exitosa de todos los tiempos, ha roto récords de ventas, liderado giras mundiales y sido nominado múltiples veces al Grammy. Por su parte, BLACKPINK hizo historia en 2023 al convertirse en el primer grupo de K-Pop en encabezar el Festival de Coachella.

Ambos tienen la capacidad de llenar estadios, hacer historia en plataformas digitales y representar una nueva era del entretenimiento global. Cualquiera de los dos podría ofrecer un espectáculo inolvidable ante más de 100 millones de espectadores.