Belinda y Shakira deslumbran juntas en CDMX con “Día de Enero”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una de las noches más memorables del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la cantante sorprendió a sus fans al invitar a Belinda a interpretar juntas el tema “Día de Enero”.
La colaboración se convirtió en un momento simbólico, pues al finalizar la canción Belinda se arrodilló frente a Shakira en señal de respeto, gesto que la colombiana correspondió y que emocionó al público presente.
Durante el concierto, Shakira elogió a la intérprete mexicana: “Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza”, expresó antes de darle paso en el escenario.
El encuentro rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos y fotografías que capturaron la química entre ambas artistas y la energía de la presentación.
Este momento especial se suma a la lista de invitados que han marcado la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual ha roto récords de asistencia en México y consolidado a Shakira como una de las artistas femeninas más convocantes en el país.
Belinda dedica mensaje a Shakira
Tras compartir escenario con Shakira en la Ciudad de México, Belinda expresó su agradecimiento y emoción por lo que calificó como una de las noches más especiales de su carrera.
En un mensaje difundido en redes sociales, la cantante mexicana escribió:
“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así… Además una de mis canciones favoritas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento 🙏”.
RYE-