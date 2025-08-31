Belinda y Shakira deslumbran juntas en CDMX con “Día de Enero”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una de las noches más memorables del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la cantante sorprendió a sus fans al invitar a Belinda a interpretar juntas el tema “Día de Enero”.

La colaboración se convirtió en un momento simbólico, pues al finalizar la canción Belinda se arrodilló frente a Shakira en señal de respeto, gesto que la colombiana correspondió y que emocionó al público presente.

Durante el concierto, Shakira elogió a la intérprete mexicana: “Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza”, expresó antes de darle paso en el escenario.