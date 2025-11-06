Banda Perla de Michoacán lanza consulta para renombrar Ilusión 98 en honor a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, la Banda Perla de Michoacán lanzó una consulta abierta para que sus seguidores elijan un nuevo nombre para el tema Ilusión 98, uno de los más representativos del grupo.
Esta decisión se tomó como un homenaje póstumo a Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, y quien consideraba esta canción una de sus favoritas.
La agrupación publicó un mensaje donde reconoce que “a petición del pueblo deberá cambiar de nombre” el tema, y convocó a su audiencia a proponer títulos alternativos.
Algunas de las opciones que más apoyo han recibido son: El Son de Manzo, Son de Carlos Manzo, El del sombrero y Son del del sombrero, entre otras.
Ilusión 98 fue arreglada por Pepe Madrigal, miembro de Banda Perla de Michoacán.
El tema ha adquirido un nuevo valor simbólico entre seguidores y amistades del fallecido, lo que motivó la iniciativa de renombrarlo como una forma de mantener su memoria viva a través de la música.
