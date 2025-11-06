Banda Perla de Michoacán lanza consulta para renombrar Ilusión 98 en honor a Carlos Manzo

Esta decisión se tomó como un homenaje póstumo a Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, y quien consideraba esta canción una de sus favoritas.

La agrupación publicó un mensaje donde reconoce que “a petición del pueblo deberá cambiar de nombre” el tema, y convocó a su audiencia a proponer títulos alternativos.

Algunas de las opciones que más apoyo han recibido son: El Son de Manzo, Son de Carlos Manzo, El del sombrero y Son del del sombrero, entre otras.

Ilusión 98 fue arreglada por Pepe Madrigal, miembro de Banda Perla de Michoacán.

El tema ha adquirido un nuevo valor simbólico entre seguidores y amistades del fallecido, lo que motivó la iniciativa de renombrarlo como una forma de mantener su memoria viva a través de la música.