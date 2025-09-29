¡Ay, caramba! Los Simpson regresan al cine en el 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, 20th Century Studios confirmó la secuela de la película de Los Simpson, con fecha de estreno programada para julio de 2027.

La noticia llega 20 años después del estreno de la primera cinta en 2007, que recaudó más de 536 millones de dólares a nivel global y dejó escenas memorables como la cúpula que encerró a Springfield. Desde entonces, rumores sobre una secuela habían circulado en entrevistas con productores y guionistas, pero sin confirmaciones oficiales… hasta ahora.

La franquicia, creada por Matt Groening y transmitida por más de tres décadas, ha sido un referente cultural y satírico de la vida estadounidense. Su llegada nuevamente a las salas de cine promete no solo revivir la nostalgia, sino también conectar con nuevas generaciones que crecieron viendo la serie en plataformas digitales.

Aunque 20th Century Studios no ha revelado detalles sobre la trama ni el equipo creativo detrás del proyecto, los especialistas de la industria anticipan que la película será uno de los estrenos más esperados de la década, al nivel de grandes franquicias como Toy Story o Minions.