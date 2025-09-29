El anime Hikaru ga Shinda Natsu confirma su segunda temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los seguidores del anime Hikaru ga Shinda Natsu (El verano en que murió Hikaru) recibieron excelentes noticias tras la emisión de su episodio final, ya que se confirmó oficialmente que la serie contará con una segunda temporada, actualmente en proceso de producción.

La información fue anunciada a través del sitio web oficial del proyecto, donde además se publicó un visual conmemorativo y un video promocional que deja ver que la historia continuará.

El anuncio se dio al finalizar el episodio 12, con lo que se cierra el primer ciclo de esta adaptación animada que ha conquistado a miles de espectadores por su tono de suspenso y elementos sobrenaturales.

La primera temporada del anime, basada en el manga original de Mokumokuren, debutó el pasado 6 de julio y fue producida por el estudio CygamesPictures.

Su distribución se realizó a través de la plataforma Netflix, lo que permitió su alcance global con subtítulos en diversos idiomas.

Desde su estreno, la serie llamó la atención por su narrativa oscura, ambientación rural inquietante y una relación compleja entre los protagonistas, que mezcla el misterio psicológico con lo sobrenatural.