Avengers: Endgame volverá a cines en 2026 antes del estreno de Doomsday

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A seis años de su estreno original, Avengers: Endgame regresará a la pantalla grande en septiembre de 2026, como parte del relanzamiento especial que prepara Marvel Studios previo al debut de Avengers: Doomsday.
La noticia fue confirmada por Marvel a través de sus redes sociales, donde destacó que esta iniciativa busca preparar al público para el cierre de una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
La cinta original, lanzada en abril de 2019, marcó el final de la llamada Saga del Infinito, y fue dirigida por los hermanos Russo. Su trama culminó con el enfrentamiento definitivo contra Thanos, y cerró el ciclo de personajes como Iron Man y Capitán América.
Se espera que Endgame tenga reestreno en las principales cadenas de cine en México, como Cinépolis y Cinemex, aunque aún no se han confirmado fechas específicas para el país.
El reestreno servirá como antesala al lanzamiento de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre de 2026, y que marcará el regreso de Robert Downey Jr. al papel de Tony Stark.
Según filtraciones en medios especializados, el tráiler oficial de Doomsday podría revelarse durante funciones de Avatar: Fuego y Ceniza, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2025. Se rumora que el teaser tendrá una duración de un minuto y podría mostrar los primeros indicios de la inclusión de los X-Men en el MCU.
Con altas expectativas entre los fans y una nueva generación lista para conocer a los Vengadores, Endgame vuelve a los cines como parte de la preparación para lo que promete ser uno de los estrenos más grandes de la historia reciente del cine.
