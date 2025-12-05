Avengers: Endgame volverá a cines en 2026 antes del estreno de Doomsday

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A seis años de su estreno original, Avengers: Endgame regresará a la pantalla grande en septiembre de 2026, como parte del relanzamiento especial que prepara Marvel Studios previo al debut de Avengers: Doomsday.

La noticia fue confirmada por Marvel a través de sus redes sociales, donde destacó que esta iniciativa busca preparar al público para el cierre de una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La cinta original, lanzada en abril de 2019, marcó el final de la llamada Saga del Infinito, y fue dirigida por los hermanos Russo. Su trama culminó con el enfrentamiento definitivo contra Thanos, y cerró el ciclo de personajes como Iron Man y Capitán América.