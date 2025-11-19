Filtran imagen de Robert Downey Jr. como el nuevo Dr. Doom

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Y si el héroe más querido del MCU se convirtiera en su peor amenaza? Eso parece estar por ocurrir, luego de que se filtrara una imagen que ha sacudido al fandom de Marvel: Robert Downey Jr., el eterno Iron Man, regresa al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)… pero esta vez como el temido Doctor Doom.

La imagen, captada en lo que parece ser el set de Avengers: Doomsday, muestra al actor enfundado en la armadura característica de Victor Von Doom, con una presencia tan imponente como inquietante. El material no oficial circula ya entre cuentas especializadas y foros de fanáticos, donde el entusiasmo ha escalado rápidamente.

Este giro inesperado llega en un momento clave para Marvel Studios, tras el cierre de la saga de Thanos y la aparente cancelación del arco de Kang. La necesidad de un nuevo antagonista de peso ha encontrado respuesta en uno de los villanos más complejos y respetados del cómic: Doom, monarca de Latveria y genio científico con un dominio místico.

Aunque su rostro permanece cubierto por la clásica máscara metálica del personaje, el simple hecho de ver a Downey Jr. nuevamente en acción, y en un rol antagónico, ha sido suficiente para encender la conversación global.