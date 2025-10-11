Así se enteró Wendy Guevara en vivo de la noticia del crimen de Fede Dorcaz [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara, se enteró del asesinato del actor y modelo argentino Fede Dorcaz mientras realizaba una transmisión en vivo.
Durante la emisión, que compartía en sus redes sociales y al interior de una camioneta con su amiga Salmca, Wendy interrumpió su conversación al leer los primeros mensajes sobre la muerte de Dorcaz. Al reconocer la noticia, reaccionó con sorpresa: “¿Se murió? Sí es Fede. Hace 20 horas estaba en Televisa”, dijo.
Ante la incertidumbre, realizó una llamada para intentar confirmar la información. En un mensaje de voz, se le escucha decir: “Oye, bebé, ¿cómo estás? Vi lo de Fede. Es que hace poco lo tuvimos Nicola y yo en nuestro podcast y he visto que están poniendo que falleció. ¿Tú sabes qué pasó?”
Poco después, la también cantante confirmó la noticia durante la misma transmisión. Agregó que, según lo que le habían comentado, Fede habría perdido la vida durante un asalto, aunque dicha versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La muerte de Federico Dorcazberro, nombre real del joven artista de 29 años, ocurrió la noche del jueves 9 de octubre en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, fue atacado a balazos mientras conducía su camioneta en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en un aparente intento de asalto. El hecho ya es investigado por las autoridades.
