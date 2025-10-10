Matan en CDMX a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en HOY

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El cantante, modelo y compositor argentino Fede Dorcaz fue asesinado en un ataque directo con arma de fuego en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se informó este viernes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el ataque ocurrió en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban en dos motocicletas.
La SSC ya analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, que realiza las investigaciones correspondientes.
Fede Dorcaz fue anunciado recientemente como parte del elenco en el programa de televisión "Las Estrellas Bailan en Hoy", de Televisa, donde ya salía en cápsulas.
Su muerte ocurrió previo al arranque de la nueva temporada del reality, lo que generó conmoción en el medio artístico.
El programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó el fallecimiento y publicó un mensaje de despedida en redes sociales:
“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.
El programa HOY también expresó sus condolencias:
Hasta el momento, no se ha revelado el posible móvil del crimen.
