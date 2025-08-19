Así puedes desbloquear el catálogo oculto de Netflix con simples códigos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabías que Netflix tiene un catálogo oculto que no aparece en tus recomendaciones diarias? Aunque millones de personas en todo el mundo usan esta plataforma, pocos conocen que existe una forma de acceder a categorías específicas usando códigos secretos.

A través de un simple truco en la barra de búsqueda, los usuarios pueden encontrar películas, documentales, series o animes que normalmente quedan escondidos por el algoritmo. Esta herramienta resulta útil para quienes desean una experiencia más personalizada y completa en el gigante del streaming.