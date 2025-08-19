Entretenimiento

Así puedes desbloquear el catálogo oculto de Netflix con simples códigos

Netflix oculta cientos de categorías especializadas que no aparecen de forma automática
Usar códigos numéricos permite explorar contenido más allá del algoritmo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabías que Netflix tiene un catálogo oculto que no aparece en tus recomendaciones diarias? Aunque millones de personas en todo el mundo usan esta plataforma, pocos conocen que existe una forma de acceder a categorías específicas usando códigos secretos.

A través de un simple truco en la barra de búsqueda, los usuarios pueden encontrar películas, documentales, series o animes que normalmente quedan escondidos por el algoritmo. Esta herramienta resulta útil para quienes desean una experiencia más personalizada y completa en el gigante del streaming.

Acceder al catálogo oculto de Netflix es sencillo.

Solo debes ingresar los códigos directamente en la barra de búsqueda de la app en celular, computadora o en tu Pantalla Smart TV.

Por ejemplo, si te interesa el cine independiente, puedes usar el código 7077, o si eres amante del anime, prueba con 7424.

Animes (7424)

  • 11881 – Animación para adultos

  • 2729 – Anime de ciencia ficción

  • 9302 – Anime de comedia

  • 452 – Anime de drama

  • 10695 – Anime de terror

Cine de ayer, hoy y siempre (31574)

  • 32392 – Musicales clásicos

  • 46576 – Películas de acción y aventura clásicas

  • 53310 – Películas mudas

  • 31694 – Películas para reír clásicas

  • 31273 – Películas románticas clásicas

Cine dramático (5763)

  • 5763 – Cine dramático

  • 3653 – Basado en hechos reales

  • 4961 – Basado en libros

  • 3179 – Biográfico

  • 7243 – De deportes

Cine independiente (7077)

  • 7077 – Cine independiente

  • 3269 – De intriga

  • 384 – Dramático

  • 11804 – Acción y aventura

  • 11079 – Experimental

Cine de intriga (8933)

  • 8933 – Cine de intriga

  • 3269 – Independiente

  • 10504 – Político

  • 5505 – Psicológico

  • 11140 – Sobrenatural

Documentales (6839)

  • 6839 – Documentales

  • 3652 – Biográficos

  • 2760 – Espirituales

  • 5161 – Extranjeros

  • 5349 – Históricos

Cine de terror (8711)

  • 8711 – Películas de terror

  • 6998 – Historias satánicas

  • 947 – De monstruos

  • 75930 – Con hombres lobo

  • 75804 – Con vampiros

Este método te permite salir de las recomendaciones comunes y explorar joyas escondidas en el extenso catálogo de la plataforma.

