Así puedes desbloquear el catálogo oculto de Netflix con simples códigos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabías que Netflix tiene un catálogo oculto que no aparece en tus recomendaciones diarias? Aunque millones de personas en todo el mundo usan esta plataforma, pocos conocen que existe una forma de acceder a categorías específicas usando códigos secretos.
A través de un simple truco en la barra de búsqueda, los usuarios pueden encontrar películas, documentales, series o animes que normalmente quedan escondidos por el algoritmo. Esta herramienta resulta útil para quienes desean una experiencia más personalizada y completa en el gigante del streaming.
Solo debes ingresar los códigos directamente en la barra de búsqueda de la app en celular, computadora o en tu Pantalla Smart TV.
Por ejemplo, si te interesa el cine independiente, puedes usar el código 7077, o si eres amante del anime, prueba con 7424.
Animes (7424)
11881 – Animación para adultos
2729 – Anime de ciencia ficción
9302 – Anime de comedia
452 – Anime de drama
10695 – Anime de terror
Cine de ayer, hoy y siempre (31574)
32392 – Musicales clásicos
46576 – Películas de acción y aventura clásicas
53310 – Películas mudas
31694 – Películas para reír clásicas
31273 – Películas románticas clásicas
Cine dramático (5763)
5763 – Cine dramático
3653 – Basado en hechos reales
4961 – Basado en libros
3179 – Biográfico
7243 – De deportes
Cine independiente (7077)
7077 – Cine independiente
3269 – De intriga
384 – Dramático
11804 – Acción y aventura
11079 – Experimental
Cine de intriga (8933)
8933 – Cine de intriga
3269 – Independiente
10504 – Político
5505 – Psicológico
11140 – Sobrenatural
Documentales (6839)
6839 – Documentales
3652 – Biográficos
2760 – Espirituales
5161 – Extranjeros
5349 – Históricos
Cine de terror (8711)
8711 – Películas de terror
6998 – Historias satánicas
947 – De monstruos
75930 – Con hombres lobo
75804 – Con vampiros
