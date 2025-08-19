Sorprende ViX con adelanto de documental sobre Laura Bozzo

En redes sociales, ViX compartió un avance promocional que ha comenzado a generar expectativa entre el público.

En el video se destaca el icónico grito que marcó una época en la televisión: “¡Que pase el desgraciado!”, frase que se convirtió en emblema de su programa y símbolo de la televisión de espectáculos de los años 2000.

De acuerdo con la promoción, Laura Bozzo abrirá su corazón para contar su historia personal, marcada por polémicas, éxitos, caídas y momentos de alto impacto mediático. El material promete mostrar “luces y sombras” de su carrera, además de una mirada íntima a la mujer detrás del personaje televisivo.

Aunque aún no se ha confirmado si se trata de una docuserie, un especial o una entrevista profunda, el estreno será exclusivo de ViX, plataforma de streaming en español propiedad de TelevisaUnivision.