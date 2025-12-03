Así luce el fin del mundo en los nuevos pósters de The Boys

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caos ha vuelto al universo de The Boys. Prime Video ha revelado los primeros pósters oficiales de la cuarta y última temporada de la aclamada serie, generando una ola de teorías y expectación entre fanáticos de todo el mundo. La imagen no solo promete destrucción, sino también una confrontación final épica entre Homelander y Butcher, los dos titanes morales (y amorales) de este universo alterno.
La primera imagen muestra a Homelander —el antihéroe por excelencia de la serie— flotando en el espacio, con la mirada fija sobre una Tierra en ruinas. Su expresión mezcla serenidad con desapego, como un dios moderno contemplando el apocalipsis que él mismo desató o, al menos, permitió.
En contraste, la segunda imagen nos lleva de vuelta al campo de batalla. Billy Butcher emerge entre cenizas, con su figura imponente recortada frente a los restos del edificio de Vought —la corporación que encarna el poder corrupto en este universo—, ahora convertido en ruinas. A pesar de la devastación que lo rodea, Butcher avanza con determinación, como si su lucha aún no hubiera terminado.
Aunque Prime Video no ha confirmado la fecha exacta de estreno, sí adelantó que la temporada llegará en algún momento de 2026, lo que deja a los seguidores con una larga espera... y muchas preguntas.
