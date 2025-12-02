Tarantino elige su top de películas del siglo XXI; sorprende una de Pixar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Quentin Tarantino, uno de los cineastas más irreverentes y admirados de las últimas décadas, dio a conocer su lista definitiva de las mejores películas del siglo XXI… a su manera.

Tarantino dejó claro que no se trataba de un ranking académico ni de un canon oficial, sino de una lista construida con base en el recuerdo, la emoción y el impacto duradero que cada cinta tuvo sobre él.

Entre las seleccionadas figuran películas que han marcado época, otras que pasaron casi desapercibidas, y algunas que causan sorpresa por su inclusión o su posición. En el puesto número cinco aparece Petróleo Sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson, un drama intenso y sombrío sobre la ambición en la América petrolera.

La cuarta posición es para Dunkirk (2017), del británico Christopher Nolan, una cinta bélica que redefine la narrativa del cine de guerra contemporáneo. El podio lo abre la delicada y nostálgica Perdidos en Tokio (2003), dirigida por Sofia Coppola, que Tarantino define como “una de las películas más emocionalmente sinceras de este siglo”.

El verdadero asombro llega con el segundo lugar: Toy Story 3 (2010). Sí, la animación de Pixar sobre juguetes que fue para Tarantino una experiencia “divertida, trágica y brillante”, que lo hizo llorar como pocas veces en su vida. Y en la cima del listado, el número uno indiscutible para él es La Caída del Halcón Negro (2001), de Ridley Scott, una representación descarnada de la guerra moderna que, según Tarantino, “sigue siendo inigualable por su brutalidad y ritmo”.