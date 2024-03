Así luce Belinda como Paola Durante para serie de Paco Stanley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unos minutos se revelaron primeras fotografías oficiales de cómo luce Belinda como Paola Durante para la serie que contará la vida de Paco Stanley.

Fue a través de las redes sociales de la revista Quién que este lunes por la tarde se difundieron las primeras imágenes de los actores que darán vida a los principales personajes en torno a la tan polémica vida del presentador que fue asesinado en 1999.

La serie llevará por nombre "¿Quién mató a Paco Stanley?" y estará disponible en Amazon Prime Video en próximos meses.

En las previas compartidas este lunes se muestra a Roberto Duarte como Paco Stanley; Javier Ramírez Gómez con su caracterización de Benito Castro; así como a Belinda, quien dará vida a la edecán Paola Durante.

"Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara; jamás pensé transformarme así para un proyecto. Pero no cabe duda: me encantó", compartió la actriz y cantante para Quién.

Paola Durante, edecán del último programa en televisión del presentador, fue junto a Mario Bezares encarcelada por su presunta participación en el homicidio, delito que las autoridades no pudieron acreditar.