Arco, película animada nominada al Oscar, llega a cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un planeta devastado por el cambio climático y con una estética que mezcla nostalgia, ciencia ficción y crítica social, llega Arco, una de las películas animadas más esperadas de la temporada.
La cinta, dirigida por el francés Ugo Bienvenu, ha sido nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada para la 98ª edición de los premios. Su impacto ha sido tal que medios internacionales como The New York Times la han calificado como una obra que equilibra “la ternura apta para niños con la desolación del mundo real”.
Ambientada en el año 2075, la historia sigue a Iris, una niña de 10 años que presencia la caída de un objeto misterioso desde el cielo: un niño llamado Arco, que viste una capa multicolor y afirma haber llegado desde otra época, intentando viajar a la era de los dinosaurios.
El relato se transforma en una travesía de protección y empatía, donde Iris se convierte en la aliada de Arco para ayudarlo a regresar a casa, mientras ambos son perseguidos por fuerzas desconocidas.
Arco cuenta con doblaje al español con las voces de Daniel Tovar, Memo Villegas y Alfonso Borbolla. Su estreno comercial en cines mexicanos, como Cinemex, está programado para el 5 de febrero, con funciones de preestreno los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, exclusivamente a través de MUBI.
La cinta compite en la categoría de animación junto a títulos como Zootopia 2 (Disney), Elio (Disney/Pixar), KPOP Demon Hunters (Sony/Netflix), y Little Amélie or The Character of Rain.
