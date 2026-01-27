Arco, película animada nominada al Oscar, llega a cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un planeta devastado por el cambio climático y con una estética que mezcla nostalgia, ciencia ficción y crítica social, llega Arco, una de las películas animadas más esperadas de la temporada.

La cinta, dirigida por el francés Ugo Bienvenu, ha sido nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada para la 98ª edición de los premios. Su impacto ha sido tal que medios internacionales como The New York Times la han calificado como una obra que equilibra “la ternura apta para niños con la desolación del mundo real”.