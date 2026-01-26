Scott Snyder, escritor de Batman, regresa a La Mole por su 30 aniversario

Snyder, ganador de tres premios Eisner y considerado uno de los escritores más influyentes del universo de DC Comics en las últimas dos décadas, estará presente el 14 y 15 de marzo en el marco del 30 aniversario de la convención.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Batman: The Black Mirror, American Vampire, Detective Comics, Swamp Thing, Wytches, The Wake, Batman Eternal, Night of the Ghoul, Nocterra, y We Have Demons, además de colaboraciones en títulos como Justice League y Superman Unchained.

Las y los fanáticos podrán conocerlo y obtener su firma en las fechas mencionadas. La organización del evento abrió ya el registro para adquirir firmas mediante preventa, a través del sitio: preventa-scott-snyder.boletia.com.

La Mole celebrará tres décadas como punto de encuentro entre artistas, editoriales y seguidores del cómic, el cosplay, la animación y los videojuegos, consolidándose como una referencia en el mundo del entretenimiento en Latinoamérica.