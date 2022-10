Amaia Montero "no pasa por su mejor momento": hermana de la cantante

España (MiMorelia.com).- Luego de la preocupación que levantó la cantante española Amaia Montero por su estado de salud, su hermana Idoia Montero, señaló que la artista no pasa por su mejor momento.

La semana pasada Amaia Montero publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde luce desmejorada, sin embargo fueron algunos comentarios que ella hizo que levantaron las alarmas entre su público.

Y es que usuarios le preguntaron como se sentía y ella respondió a uno de ellos "destruida", en otra respuesta al público señaló "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Ante este tipo de comentarios la gente se volcó en redes para expresarle su apoyo, recordarle lo talentosa que es y recomendarle ayuda psicológica profesional.