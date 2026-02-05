All American Halftime Show: la otra cara del medio tiempo del Super Bowl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición número LX del Super Bowl no sólo será una contienda deportiva entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, también marcará un duelo cultural y político entre dos visiones muy distintas del entretenimiento: Bad Bunny en el show oficial de medio tiempo y Kid Rock al frente del llamado All American Halftime Show.

Este espectáculo alternativo, que se transmitirá en simultáneo con el show principal del Super Bowl el 8 de febrero, ha comenzado a generar ruido mediático por su carga ideológica. Fue impulsado por la organización Turning Point USA como una respuesta a lo que consideran una oferta “alejada de los valores tradicionales estadounidenses”.

Kid Rock, músico conocido tanto por sus mezclas de rap, rock y country como por sus posturas conservadoras, lidera este evento que también contará con artistas como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, todos representantes de la música country y sureña.

El evento será transmitido en vivo a través de plataformas como YouTube, X y Rumble, además de canales con orientación conservadora como Daily Wire+, Real America’s Voice y OAN News.

Detrás de esta producción está la visión de Turning Point USA, organización fundada por el activista Charlie Kirk, quien falleció en septiembre de 2025. Su intención es ofrecer un espectáculo que represente, según ellos, “fe, familia y libertad”, frente al enfoque global y progresista de Bad Bunny, artista que ha sido galardonado recientemente con tres premios Grammy, incluido el de Álbum del Año.