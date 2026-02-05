Entretenimiento

Filtran posible setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX

Filtran posible setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX
ESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de que Bad Bunny haga historia en el Super Bowl LX, en redes sociales comenzó a circular el que sería su explosivo setlist para el show de medio tiempo.

Benito tendría preparados 14 minutos cargados de hits, energía latina y nostalgia reciente. El posible setlist que se menciona es el siguiente:

  • Dákiti

  • Tití Me Preguntó

  • Debí Tirar Más Fotos

  • I Like It

  • Safaera

  • Callaíta

  • Ojitos Lindos

  • Después de la Playa

Hasta ahora, ni la NFL ni el propio artista han confirmado la lista de canciones. Aun así, la expectativa es alta y todo apunta a que Bad Bunny ofrecerá uno de los shows más comentados del Super Bowl en años recientes.

Te puede interesar:
"Lo que degrada no es arte": Verástegui redobla crítica contra Bad Bunny
Filtran posible setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX

RPO

Bad Bunny
Super Bowl LX

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com