Filtran posible setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de que Bad Bunny haga historia en el Super Bowl LX, en redes sociales comenzó a circular el que sería su explosivo setlist para el show de medio tiempo.
Dákiti
Tití Me Preguntó
Debí Tirar Más Fotos
I Like It
Safaera
Callaíta
Ojitos Lindos
Después de la Playa
Hasta ahora, ni la NFL ni el propio artista han confirmado la lista de canciones. Aun así, la expectativa es alta y todo apunta a que Bad Bunny ofrecerá uno de los shows más comentados del Super Bowl en años recientes.
RPO