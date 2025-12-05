Alexa Zuart y Alejandra Ley entran a “La Oficina”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica comedia británica The Office, que conquistó a audiencias globales con su humor absurdo y sátira laboral, tendrá una versión mexicana bajo el título La Oficina, y promete retratar el ambiente corporativo mexicano con todo y “mirreyes”, sarcasmo y ventas informales.
Prime Video anunció nuevas incorporaciones al elenco: Alejandra Ley y Alexa Zuart, quienes se unen a Fernando Bonilla, protagonista de la serie, que interpretará a Jerónimo Ponce III, gerente regional de Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes.
La serie será dirigida por Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles) y escrita por Marcos Bucay, bajo el formato de falso documental (mockumentary), estilo con el que se desarrolló el éxito original de The Office en Reino Unido, y su mundialmente famosa versión estadounidense con Steve Carell.
Con un enfoque humorístico muy local, los personajes de La Oficina reflejan estereotipos muy mexicanos en un contexto corporativo reconocible.
Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III, el equivalente mexicano de Michael Scott: jefe con buenas intenciones, sin preparación y con muchos problemas por resolver.
Alejandra Ley será Abi Delgado, encargada de ventas y de la “tiendita” interna. Ingeniosa, carismática y con talento para el comercio informal.
Alexa Zuart interpreta a Mine Romero, experta en marketing y comunicación que mantiene la imagen “buchona” de la sucursal.
Fabrizio Santini como Memo Guerrero, versión mexicana de Jim Halpert: carismático, sarcástico y el rompecorazones de la oficina.
Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio, inspirado en Dwight Schrute: obsesivo, obediente y el “lamebotas” oficial.
Elena del Río será Sofi Campos, empleada paciente y sarcástica que anhela algo más allá del caos laboral.
El gran reto creativo será adaptar el humor original al contexto mexicano sin perder el espíritu irreverente que convirtió a The Office en un fenómeno global. El equipo promete referencias culturales locales, frases típicas y una narrativa que combine absurdo con realismo.
Ambientada en Aguascalientes, esta versión se suma a otras adaptaciones internacionales en países como Estados Unidos, Francia, Chile, Polonia y Australia.
La serie estará disponible en 2026, exclusivamente por Prime Video en México, Latinoamérica, Brasil y España, como parte del catálogo internacional de Amazon MGM Studios en alianza con Máquina Vega.
RPO