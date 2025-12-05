Alexa Zuart y Alejandra Ley entran a “La Oficina”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica comedia británica The Office, que conquistó a audiencias globales con su humor absurdo y sátira laboral, tendrá una versión mexicana bajo el título La Oficina, y promete retratar el ambiente corporativo mexicano con todo y “mirreyes”, sarcasmo y ventas informales.

Prime Video anunció nuevas incorporaciones al elenco: Alejandra Ley y Alexa Zuart, quienes se unen a Fernando Bonilla, protagonista de la serie, que interpretará a Jerónimo Ponce III, gerente regional de Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes.

La serie será dirigida por Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles) y escrita por Marcos Bucay, bajo el formato de falso documental (mockumentary), estilo con el que se desarrolló el éxito original de The Office en Reino Unido, y su mundialmente famosa versión estadounidense con Steve Carell.

Con un enfoque humorístico muy local, los personajes de La Oficina reflejan estereotipos muy mexicanos en un contexto corporativo reconocible.