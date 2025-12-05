Entretenimiento

Alexa Zuart y Alejandra Ley entran a “La Oficina”

El humor será muy local, con referencias mexicanas y personajes con sabor propio
La serie llegará a Prime Video en 2026 para México, Latinoamérica, Brasil y España
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica comedia británica The Office, que conquistó a audiencias globales con su humor absurdo y sátira laboral, tendrá una versión mexicana bajo el título La Oficina, y promete retratar el ambiente corporativo mexicano con todo y “mirreyes”, sarcasmo y ventas informales.

Prime Video anunció nuevas incorporaciones al elenco: Alejandra Ley y Alexa Zuart, quienes se unen a Fernando Bonilla, protagonista de la serie, que interpretará a Jerónimo Ponce III, gerente regional de Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes.

La serie será dirigida por Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles) y escrita por Marcos Bucay, bajo el formato de falso documental (mockumentary), estilo con el que se desarrolló el éxito original de The Office en Reino Unido, y su mundialmente famosa versión estadounidense con Steve Carell.

Con un enfoque humorístico muy local, los personajes de La Oficina reflejan estereotipos muy mexicanos en un contexto corporativo reconocible.

@primevideomx Abi Delgado, encargada de ventas y neni de confianza: la que te vende de todo… y siempre en cómodas mensualidades. 🧼💼 Conócela Próximamente en #PrimeVideo #AmazonPrimeMX #LaOficinaMX ♬ sonido original - primevideomx

  • Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III, el equivalente mexicano de Michael Scott: jefe con buenas intenciones, sin preparación y con muchos problemas por resolver.

  • Alejandra Ley será Abi Delgado, encargada de ventas y de la “tiendita” interna. Ingeniosa, carismática y con talento para el comercio informal.

  • Alexa Zuart interpreta a Mine Romero, experta en marketing y comunicación que mantiene la imagen “buchona” de la sucursal.

  • Fabrizio Santini como Memo Guerrero, versión mexicana de Jim Halpert: carismático, sarcástico y el rompecorazones de la oficina.

  • Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio, inspirado en Dwight Schrute: obsesivo, obediente y el “lamebotas” oficial.

  • Elena del Río será Sofi Campos, empleada paciente y sarcástica que anhela algo más allá del caos laboral.

@primevideomx Mine Romero, especialista en marketing: la que sabe comunicar… y, si no, se lo inventa. De saber trends sí se vive, aunque no sepa qué es un KPI. #LaOficinaMX 🧼💼 #PrimeVideo #AmazonPrimeMX ♬ sonido original - primevideomx

El gran reto creativo será adaptar el humor original al contexto mexicano sin perder el espíritu irreverente que convirtió a The Office en un fenómeno global. El equipo promete referencias culturales locales, frases típicas y una narrativa que combine absurdo con realismo.

Ambientada en Aguascalientes, esta versión se suma a otras adaptaciones internacionales en países como Estados Unidos, Francia, Chile, Polonia y Australia.

La serie estará disponible en 2026, exclusivamente por Prime Video en México, Latinoamérica, Brasil y España, como parte del catálogo internacional de Amazon MGM Studios en alianza con Máquina Vega.

