Adiós, Anime Onegai: sus animes podrían llegar a Netflix o Amazon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Anime Onegai anunció que dejará de operar definitivamente a partir del 31 de octubre de 2025, tras casi tres años de ofrecer series de animación japonesa con doblaje al español latino. La noticia representa un duro golpe para los fanáticos del anime en México y América Latina, aunque aún existe la posibilidad de que parte de su contenido llegue a otros servicios de streaming.

A través de la cuenta de It’s Anime powered by Remow en la red social X, se confirmó que actualmente se están buscando alternativas para trasladar algunos títulos de Anime Onegai a otras plataformas.

“Actualmente estamos trabajando en formas de trasladar títulos de Anime Onegai a otras plataformas. Aún no hay nada decidido, pero estamos trabajando lo más rápido que podemos”, respondió la empresa a un usuario que preguntó por series como My Deer Friend Nokotan, Haigakura y Tasokare Hotel.