Crunchyroll confirma estreno de La Fortaleza Infinita… pero hasta 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su éxito en taquilla mundial, la película “Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita” ya tiene asegurada su llegada al streaming, aunque con una importante aclaración: estará disponible en Crunchyroll hasta 2026.
Así lo confirmó Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Crunchyroll, en entrevista con medios internacionales. El directivo explicó que la producción de Ufotable continuará en exhibición en cines durante todo 2025, por lo que el estreno en plataformas se retrasará hasta que concluya su recorrido comercial en salas.
“Si quieres verla, ve al cine porque es el único lugar donde estará disponible en 2025”, recalcó Berger, subrayando la importancia de la experiencia cinematográfica para los fanáticos de la saga.
Aunque no se dio una fecha exacta, se informó que la cinta estará disponible en Crunchyroll en algún momento de 2026.
El filme, que adapta el esperado arco final del manga de Koyoharu Gotouge, ha roto récords de taquilla en Japón y a nivel internacional, confirmando el fenómeno global que representa la franquicia.
BCT