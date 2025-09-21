Crunchyroll confirma estreno de La Fortaleza Infinita… pero hasta 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su éxito en taquilla mundial, la película “Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita” ya tiene asegurada su llegada al streaming, aunque con una importante aclaración: estará disponible en Crunchyroll hasta 2026.

Así lo confirmó Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Crunchyroll, en entrevista con medios internacionales. El directivo explicó que la producción de Ufotable continuará en exhibición en cines durante todo 2025, por lo que el estreno en plataformas se retrasará hasta que concluya su recorrido comercial en salas.