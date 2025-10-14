La Granja VIP se vuelve meme al mencionar a su rival

La confusión, aunque breve, fue suficiente para generar bromas entre los participantes y en redes sociales, donde usuarios lo bautizaron como “el crossover que nadie pidió”.

En otra escena del mismo programa, Manola Diez y Sergio Mayer Mori hicieron una mención directa a Aldo, participante de La Casa de los Famosos, elogiando —o quizá cuestionando— su estilo de juego durante las 10 semanas que duró el reality show de la televisora rival.

Aunque no profundizaron, las referencias cruzadas evidencian cómo ambos realities conviven no solo en la mente de los espectadores, sino también de quienes están dentro.