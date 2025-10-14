La Granja VIP se vuelve meme al mencionar a su rival

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fronteras entre los realities “La Granja VIP” y “La Casa de los Famosos México” parecen haberse desdibujado… al menos para sus propios participantes y conductores.
Durante una charla informal en la sala de La Granja VIP, el creador de contenido Omahi soltó una pregunta que desató carcajadas y desconcierto:
La confusión, aunque breve, fue suficiente para generar bromas entre los participantes y en redes sociales, donde usuarios lo bautizaron como “el crossover que nadie pidió”.
En otra escena del mismo programa, Manola Diez y Sergio Mayer Mori hicieron una mención directa a Aldo, participante de La Casa de los Famosos, elogiando —o quizá cuestionando— su estilo de juego durante las 10 semanas que duró el reality show de la televisora rival.
Aunque no profundizaron, las referencias cruzadas evidencian cómo ambos realities conviven no solo en la mente de los espectadores, sino también de quienes están dentro.
El conductor de “Venga la Alegría”, Ricardo Casares, también se sumó a la lista de confusiones al aplaudir públicamente a su colega Flor Rubio por su “gran debut en La Casa de los Famosos”, cuando en realidad fue en La Granja VIP.
A través de sus historias de Instagram, el presentador corrigió su error y aprovechó para agradecer a la producción de La Granja VIP por exhibir a Eleazar Gómez, quien presuntamente hizo trampa en una dinámica del programa.
RPO