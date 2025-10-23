Acusan a actor de Televisa, Alejandro Landero, de fingir vivir en la calle para recibir ayuda

El caso se volvió viral luego de la difusión de un video en el que se ve al actor —recordado por su participación en la telenovela Rosa Salvaje— en lo que parecía ser un escenario de calle. Sin embargo, periodistas como Michelle Rubalcava y Jorge Carbajal aseguran que Landero no se encontraba en esa situación al momento de la grabación.

Rubalcava, en su canal de YouTube, señaló que el actor vivía en un departamento junto con su pareja, la también actriz Patricia Larrañaga, sus hijas y sus mascotas.

De acuerdo con esta versión, el inmueble pertenecía a una mujer de la tercera edad que falleció recientemente, y tras su muerte, la familia no habría notificado al dueño del lugar, además de vender las pertenencias de la mujer.

El periodista aseguró que Landero fue enviado a pedir ayuda para generar ingresos, los cuales presuntamente eran utilizados por la pareja para pagar gastos y comer en restaurantes, aprovechando que algunos vecinos aún lo reconocen por su pasado en televisión.

Por su parte, Patricia Larrañaga respondió en entrevista con Nash Cisneros, colaboradora de Jorge Carbajal, explicando que el video fue grabado con otro propósito.

Según dijo, Landero es autista y la grabación fue hecha para compartirla en un chat vecinal interno, como parte de una dinámica comunitaria para ayudar a quienes enfrentan dificultades.

También expresó su molestia por la viralización del video, señalando que no sabe quién lo compartió públicamente sin su consentimiento.

Pese a esta aclaración, tanto Rubalcava como Carbajal coincidieron en poner en duda la versión ofrecida por Larrañaga.