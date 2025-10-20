Captan a exestrella de Televisa viviendo en la calle con sus mascotas en la Condesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro Landero, actor recordado por su participación en la telenovela Rosa Salvaje de Televisa, fue visto en situación de calle en la colonia Condesa, donde vecinos reportan que ha pasado al menos tres noches durmiendo en la vía pública junto a sus mascotas.
La información fue difundida a través de redes sociales con un mensaje donde se lee: “Lamentablemente, lleva aquí 3 noches”, acompañado de una solicitud de apoyo por parte de los habitantes de la zona.
Landero alcanzó notoriedad durante los años 80 por su papel como Rigoberto “Rigo” Camacho en Rosa Salvaje, además de participar en producciones como Pasión y Poder y Un rostro en mi pasado. Su rostro fue frecuente en la llamada "época dorada" de las telenovelas mexicanas.
Actualmente, según los reportes, vive acompañado de un perro y varios gatos, en condiciones de vulnerabilidad. Testimonios indican que no solicita dinero, pero sí acepta alimento o artículos en especie.
Hasta el momento, no se ha informado si alguna institución de asistencia social, gremio artístico o autoridades locales han intervenido para brindarle apoyo.
