Abelito rechaza parte del premio de Aldo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Emotivo cierre para La Casa de los Famosos México, donde el regiomontano Aldo de Nigris se coronó como el tercer ganador del reality, conquistando al público con más de 19 millones de votos y un premio de cuatro millones de pesos.
Pocos minutos después de conocer el resultado, el influencer y exfutbolista de 25 años compartió, entre lágrimas, una promesa que conmovió a millones: dar parte del premio con su amigo Abelito, con quien formó un lazo inquebrantable dentro del programa.
Sin embargo, más allá del gesto, la realidad fiscal también tiene un papel importante. De acuerdo con la legislación mexicana, todos los premios superiores a 600 mil pesos están sujetos a la retención del 35% de ISR. Esto significa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descontará un millón 400 mil pesos del monto total, dejando al ganador con dos millones 600 mil pesos netos.
Si Aldo cumple su promesa, Abelito recibiría la mitad: un millón 300 mil pesos. Pero la historia dio un giro inesperado durante la rueda de prensa posterior al final del programa, cuando Abelito aseguró que no aceptará el dinero.
Aldo, por su parte, reafirmó su compromiso familiar: desde el inicio del programa prometió utilizar el dinero para regalarle un departamento a su madre, sueño que ahora podrá cumplir, pese a los impuestos y la modestia del gesto compartido.
RPO