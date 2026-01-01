UMSNH y los retos para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 07 de enero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reanuda actividades tras el periodo vacacional decembrino que inició el pasado 22 de diciembre.

Son varios los retos que tiene la Máxima Casa de Estudios para este 2026, con el objetivo de incrementar la matrícula, además de fortalecer la infraestructura deportiva y académica de la institución pública.

Son cerca de 26 mil estudiantes y alrededor de 7 mil docentes y administrativos quienes, durante dos semanas, se tomaron un descanso para retomar actividades el 07 de enero con diversas tareas por realizar, entre ellas la generación de actas de examen, el periodo de evaluaciones, así como inscripciones y reinscripciones.

De acuerdo con la rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se busca incrementar la matrícula, además de fortalecer la infraestructura académica mediante la ampliación de salones y la contratación de profesores. La apertura de nuevos ciclos escolares a inicio de año, dijo, forma parte de la estrategia para estas acciones.

Actualmente, existe un proceso de ingreso abierto para el ciclo escolar 2025-2026, con la oferta de las licenciaturas en Mercadotecnia, Derecho, Administración y Contaduría, en la modalidad en línea, el cual ya se encuentra abierto y cierra el próximo 28 de enero. El 30 del mismo mes se llevará a cabo el examen de admisión, que será en línea, y ese mismo día se darán a conocer los resultados.

El proceso de inscripción será del 02 al 05 de febrero, mientras que del 02 al 07 del mismo mes se realizará el curso de inducción. En cada una de las licenciaturas hay espacio para 80 personas.