Educación

Abre UMSNH proceso de ingreso al Bachillerato Nicolaita

Las y los jóvenes pueden realizar su registro para estudiar en la escuela preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio” en la modalidad híbrida o en línea
Las y los aspirantes deberán registrarse antes del 18 de marzo en umich.mx
Las y los aspirantes deberán registrarse antes del 18 de marzo en umich.mxCORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si egresaste de la secundaria y deseas continuar tus estudios de bachillerato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) te invita a registrarte en el proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2026.

La Máxima Casa de Estudios abre esta posibilidad para que las y los jóvenes estudien en la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, en la modalidad híbrida o en línea, a partir de marzo próximo.

A través de esta acción, la UMSNH sigue abonando al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tal y como lo ha venido haciendo la administración de la rectora Yarabí Ávila González desde que dio inicio la estrategia federal.

De acuerdo con los lineamientos, las egresadas y egresados de secundaria tendrán hasta el 18 de marzo para realizar su registro en umich.mx, el cual deberá ser efectuado por la persona interesada, ya que no se aceptarán trámites por gestores/as.

Las y los aspirantes deberán presentar una evaluación diagnóstica, misma que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2026, y los resultados se darán a conocer en la misma fecha a través de umich.mx.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx o llamar al teléfono (443) 322 3500, extensiones 3014, 3022, 3026, 3572 y 3573.

Te puede interesar:
¿Quieres estudiar desde casa? UMSNH lanza 4 carreras en línea para el ciclo 2026
Las y los aspirantes deberán registrarse antes del 18 de marzo en umich.mx

RPO

UMSNH
Preparatoria en Línea

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com