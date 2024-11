UMSNH realiza Foro Internacional Universitario

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, añadió, debemos recordar que la igualdad de género y la cultura de paz están profundamente ligadas con la prevención y la erradicación de todo tipo de violencias, es por ello que este espacio se convierte en un lugar para reflexionar sobre cómo podemos seguir avanzando en esta lucha desde la academia, desde nuestras comunidades, desde nuestras dependencias y desde nuestras propias acciones cotidianas.

La funcionaria estatal invitó a las y los asistentes a aprovechar al máximo el foro, que dijo, brinda la oportunidad de construir juntos un camino hacia un futuro un poco más justo, “los invitó a cuestionar, a opinar y a proponer cómo podemos seguir construyendo una universidad y una sociedad libre de todas las violencias, que este foro sea un punto de partida para reflexionar profundamente y actuar decididamente desde cada uno de nuestros espacios”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, consideró que todavía hay grandes pendientes en las violencias institucionales, tras señalar que es necesario que las instituciones se transformen y evolucionen, “este foro precisamente abona a ese camino, no va a ser fácil, no va a ser agradable, va a ser doloroso porque nos vamos a tener que escuchar y qué bueno que están aquí las, los y les alumnes porque nos incumbe a todos, no sólo a las autoridades sino a toda la comunidad universitaria, requerimos escucharnos”.