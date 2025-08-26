UMSNH colocará más de 5 mil butacas en su estadio para cumplir con requisitos de FIFA

La rectora de la Casa de los Zorros, Yarabí Ávila González, indicó que se trata de la instalación de más de 5 mil butacas, lo que permitirá que se fortalezca para el uso de los equipos de la institución, además de la oportunidad de rentarlo a otros equipos profesionales y generar recursos propios.

"Queremos que sea un estadio de primera, donde podamos seguir presumiendo y ahora más que tenemos la intención de que no solo haya equipo de hombres, sino también de mujeres, de la tercera división femenil", dijo.

Reconoció que al inicio del proyecto se estimó menos de cinco mil butacas, pero al hacer el reencuentro se ha visto que son más, y el recurso es el adecuado para su colocación, además de que permitirá cumplir con los requisitos de la FIFA. Se pretende, agregó, que estén en funcionamiento al siguiente mes de su colocación, para finales de octubre, y con grandes posibilidades de generar ingresos propios con la renta a equipos profesionales.

"Y luego dicen que me interesa generar recurso, pues sí, quiero seguir creciendo y no puedo estar nada más estirando la mano al gobierno estatal o federal", puntualizó.

Por lo que aseguró que, al contar con recursos propios, se permitirá impulsar otros proyectos que se tienen para el deporte.

rmr