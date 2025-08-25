Ciudad Deportiva, el anhelo de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana va por la constitución de la Ciudad Deportiva que permita incrementar el interés por parte de los nicolaitas al deporte, informó la rectora, Yarabí Ávila González.

Indicó que actualmente se cuenta ya con el estadio, pero está en obra la alberca y una cancha de fútbol 7, además de que se rehabilitarán las canchas de frontón que fueron olvidadas por un tiempo. En el caso de la alberca, señaló, se terminará la obra en marzo de 2026, por lo que este año se tiene que concretar el resto de las rehabilitaciones que se harán para poder cumplir con una Ciudad Deportiva que permita impulsar el deporte entre los nicolaitas y que los jugadores y deportistas que tiene la Casa de Hidalgo cuenten con los espacios para su ejercicio y entrenamiento adecuado.

Además, comentó que en el estadio se están haciendo las adecuaciones para que, a finales de septiembre próximo, se tengan instaladas las butacas.

En cuanto a las canchas de pádel, mencionó que se tiene que revisar el recurso financiero para ver la posibilidad que se tiene para realizar las obras o no, toda vez que se prevé un ajuste al presupuesto.

"Tenemos que esperarnos un poquito para saber cuál es la verdadera situación con los ajustes, para ver si estamos en posibilidades o tendríamos que recortar algunas obras para la Universidad, para poder cumplir con lo que es, en primera instancia, una prioridad. No es que no sea el deporte, pero el pago de los salarios es fundamental del docente y administrativo", puntualizó.

Ávila González agregó que también se está fortaleciendo el espacio Crisol, el cual no solo es para las y los hijos de los trabajadores nicolaitas y familiares de los alumnos, sino también para las familias que rodean Ciudad Universitaria.

