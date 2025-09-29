SEE confirma regreso a clases en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las clases en el municipio de Coahuayana fueron reanudadas este martes con normalidad, informó la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), luego de que se suspendieran actividades escolares de manera preventiva por hechos de violencia en la región.
La suspensión temporal de clases se debió a los comunicados emitidos por el propio Ayuntamiento de Coahuayana, que pidió a la población evitar desplazamientos y mantenerse en resguardo tras enfrentamientos en la zona y la caída de un dron con un artefacto explosivo.
Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que los alcaldes carecen de atribuciones para suspender clases, por lo que el edil de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, fue amonestado.
“Ningún presidente municipal tiene atribuciones para decretar códigos rojos ni suspender clases. Está muy claro el tema […]”, expresó el mandatario estatal, al subrayar que la situación se encuentra bajo control.
Ramírez Bedolla añadió que, frente a este tipo de hechos, las autoridades deben ser las primeras en mantener la calma, pues cancelar las clases sin autorización genera un panorama de “pánico” entre la población.
