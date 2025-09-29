SEE confirma regreso a clases en Coahuayana

La suspensión temporal de clases se debió a los comunicados emitidos por el propio Ayuntamiento de Coahuayana, que pidió a la población evitar desplazamientos y mantenerse en resguardo tras enfrentamientos en la zona y la caída de un dron con un artefacto explosivo.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que los alcaldes carecen de atribuciones para suspender clases, por lo que el edil de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, fue amonestado.