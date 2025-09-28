Gobierno de Coahuayana suspende clases y llama a evitar desplazamientos tras hechos violentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de los hechos violentos registrados en las últimas horas, el Ayuntamiento de Coahuayana emitió dos comunicados oficiales en los que exhorta a la población a evitar desplazamientos innecesarios y anuncia la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este lunes 29 de septiembre.
En el primer mensaje, difundido a través de redes sociales, el gobierno municipal reconoce la situación de seguridad que atraviesa la región y expresa sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante los recientes hechos de violencia.
Asimismo, se informa que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la paz. En ese sentido, se hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio.
En un segundo comunicado, se anunció la suspensión de actividades educativas en todos los niveles —desde preescolar hasta educación superior— como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.
Las autoridades pidieron a los padres de familia mantener a sus hijos en casa y estar atentos a los canales oficiales para futuros avisos sobre la reanudación de clases.
