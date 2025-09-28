Gobierno de Coahuayana suspende clases y llama a evitar desplazamientos tras hechos violentos

Asimismo, se informa que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la paz. En ese sentido, se hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio.

En un segundo comunicado, se anunció la suspensión de actividades educativas en todos los niveles —desde preescolar hasta educación superior— como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.